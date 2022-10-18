Садальский раскритиковал Меньшову за то, что она осудила эмигрировавшего актера Смольянинова

Артист считает, что осуждать уехавших из России драматических актеров «подло». И добавил, что лично он всегда остается «на нашей стороне баррикад».

Стас Садальский высказал свое мнение в ответ на слова Юлии Меньшовой об уехавшем из России актере Артуре Смольянинове.

«Юлёк, он простой парень, не такой мастер, как вы с папашей - варили кашу, плели кружева на съездах «Единой России». Осуждать кого-то, Боже упаси!» - цитирует слова артиста, написанные в его "Живом журнале" Рамблер.

Садальский при этом уточнил, что лично он находится в списках врагов Украины, в «Миротворце», и всегда остается «на нашей стороне баррикад». Но осуждать коллег, уехавших из России драматических актеров, по мнению звезды, «подло».

«Умру в России». Хотя я мог бы жить в Финляндии, в Грузии – официально», - подчеркнул Станислав Садальский.

Юлия Меньшова раскритиковала Артура Смольянинова за негативные высказывания в адрес россиян. Артистка назвала коллегу по цеху «пацаном из неблагополучной семьи».