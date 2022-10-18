Кинг: Арктика может стать новым центром конфликта России и США

В Соединенных Штатах Америки допустили превращение Арктики в новый центр конфликта с Россией.

Во вторник днем член сената США от штата Мэн Ангус Кинг заявил в интервью CNN, что в связи с глобальным потеплением в Арктике могут открыться новые маршруты и тем самым Арктика может превратится в потенциальный центр конфликта, в том числе с Россией. Автор объясняет ажиотаж вокруг Арктики из-за интереса стран к неразведанным запасам энергоносителей и минералов, а также морским транспортным путям.

Кинг отметил критическую важность региона для внешней политики Америки и ее национальной безопасности. Ранее сообщалось, что в сентябре заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Даг Джонс заявил, что Соединенные Штаты Америки и их союзники по НАТО намерены наращивать свое присутствие в Арктике. Особенно актуальным этот вопрос станет после вступления в альянс Швеции Финляндии.