Вольфович исключил возможность проведения мобилизации в Беларуси

Госсек Совбеза Беларуси Александр Вольфочик рассказал о нынешней военно-политической обстановке в республике.

18 октября Государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович в ходе встречи с сотрудниками предприятия «Гефест-техник» развеял опасения некоторых граждан, заявив о том, что в настоящее время на территории белорусского государства проведение мобилизационных мероприятий не планируется.

Вольфович пояснил, что белорусские силовые структуры находятся в состоянии полной готовности к защите Беларуси при условии посягательства со стороны западных стран на независимость и суверенитет республики.