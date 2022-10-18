Археологи обнаружили место кровавого ритуала в «Пещере Полуночного ужаса» с 188 человеческими останками

Ученые обнаружили скелетные останки 118 человеческих жертвоприношений в "Пещере Полуночного ужаса", где проводились кровавые ритуалы древними майя.

Исследователи из Калифорнийского государственного университета в Лос-Анджелесе говорят, что на зубах некоторых жертв были обнаружены странные синие волокна, которые могут свидетельствовать о том, что многим из них затыкали рот кляпом.

В останках было обнаружено то, что, по их мнению, было нитью в кальцинированном налете с зубов двух образцов, известном как зубной камень.

Согласно полученной информации, некоторые исследователи предполагают, что волокна были напитаны алкогольным напитком, который обычно давали жертвам жертвоприношения, чтобы облегчить их страдания.

Последнее исследование, проведенное после обнаружения останков скелетов, показало, что остатки жертвоприношений применялись даже в качестве ужасающих подставок для благовоний.