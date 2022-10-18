Число погибших после крушения истребителя Су-34 в Ейске увеличилось до 14

В Министерстве ГО и ЧС Краснодарского края сообщили об увеличении числа жертв после падении сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в жилой массив Ейска.

18 октября новостное агентство РИА, со ссылкой на Министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края, заявило об увеличении числа погибших после возникшего в результате падения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 пожара в многоэтажном жилом доме в Ейске.

Сообщается, что в настоящее время число погибших при ЧП в Ейске составляет 14 человек. Губернатор Краснодарского края подтвердил данную информацию в своём официальном Telegram-канале, рассказав о том, что во время разбора завала повреждённого при падении военного самолёта дома спасатели обнаружили тело мужчины.