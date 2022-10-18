Обама призвал США и НАТО напомнить Украине о границах дозволенного
2022-10-18
16:06
Экс-президент США Барак Обама призвал Вашингтон и НАТО напомнить Киеву о границах дозволенного.
18 октября бывший президент Соединённых Штатов Барак Обама в подкасте Pod Save America прокомментировал нынешнюю ситуацию на Украине, призвав Белый дом и НАТО определить рамки поддержки Киева, а не бездумно снабжать ВСУ современным оружием.
Обама убеждён, что определение США и остальными странами-участницами Североатлантического альянса дозволенных границ финансирования конфликта на Украине поможет предотвратить начало крупномасштабного противостояния с Россией.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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