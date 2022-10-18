Обама призвал США и НАТО напомнить Украине о границах дозволенного

Экс-президент США Барак Обама призвал Вашингтон и НАТО напомнить Киеву о границах дозволенного.

18 октября бывший президент Соединённых Штатов Барак Обама в подкасте Pod Save America прокомментировал нынешнюю ситуацию на Украине, призвав Белый дом и НАТО определить рамки поддержки Киева, а не бездумно снабжать ВСУ современным оружием.

Обама убеждён, что определение США и остальными странами-участницами Североатлантического альянса дозволенных границ финансирования конфликта на Украине поможет предотвратить начало крупномасштабного противостояния с Россией.