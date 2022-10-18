Обама: США и НАТО должны определить границы поддержки Украины

Бывший американский президент Барак Обама призвал установить прозрачные рамки, в которых Запад готов поддерживать Киев.

Во вторник экс-президент Соединённых Штатов Барак Обама дал интервью изданию Pod Save America, где публично заявил, что Вашингтон, Североатлантический альянс и весь коллективный Запад должен озвучить границы, в которых западные страны готовы помогать Украине в противостоянии с Россией.

По словам Обамы, в Киеве должны чётко знать, что США, НАТО и их союзники готовы предоставить Украине, а на какие просьбы Киеву ответят отказом.