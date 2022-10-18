TAC: страны Европы столкнутся с гражданской войной зимой из-за конфликта в Украине
2022-10-18
16:24
Колумнист издания The American Conservative Ласло Бернат Веспреми утверждает, что вскоре в европейских государствах могут начаться вооружённые столкновения.
18 октября журналист газеты The American Conservative Ласло Бернат Веспреми сообщил, что самые прогрессивные европейские державы могут столкнуться с общественными протестами и даже гражданскими войнами грядущей зимой из-за энергетического кризиса и украинского конфликта с Россией.
По мнению Веспреми, причиной вооружённых столкновений в Европе станут перебои с подачей тепла, газа и электроэнергии, что может быть вызвано антироссийскими санкциями и их негативными последствиями в виде нехватки энергоресурсов в европейских странах.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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