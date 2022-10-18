Первые немецкие БМП Marder 1A3 прибыли в Грецию в рамках плана обмена кольцами

В рамках обмена кольцами между Афинами и Берлином в Грецию прибыли первые шесть немецких бронетранспортеров Marder 1A3, об этом во вторник сообщил греческий генштаб.

По его словам, БМП были доставлены накануне. Греция должна получить в общей сложности 40 боевых машин пехоты Marder. Для этого на Украину должны быть доставлены 40 бронетранспортеров БМП-1 советской разработки, которые Афины когда-то получили со складов ГДР.

Идея обмена кольцами возникла вскоре после начала войны на Украине. Она используется для скорейшего обеспечения ВСУ советскими системами вооружений, для работы на которых им не нужна дополнительная подготовка.

Греция ранее настаивала на том, чтобы немецкие бронетранспортеры прибыли первыми, прежде чем отправлять на Украину собственную технику, чтобы не ослабить обороноспособность страны.