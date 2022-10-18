Evening Standard: Бен Уоллес отправился в США для обсуждения Украины

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес отправился с ранее не объявленным визитом в США для обсуждения Украины.

18 октября британская газета Evening Standard, ссылаясь на заместителя главы Министерства обороны Соединённого Королевства Джеймса Гиппи, сообщила о срочной поездке Бена Уоллеса в Соединённые Штаты, ради которой британский министр обороны отменил своё выступление перед комитетом по обороне Палаты общин Великобритании.

Гиппи утверждает, что визит Уоллеса в Вашингтон для встречи с коллегами был организован из-за необходимости экстренного обсуждения вопросов безопасности относительно Украины и оказания дополнительной помощи Киеву.