Evening Standard: Бен Уоллес отправился в США для обсуждения Украины
2022-10-18
17:26
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес отправился с ранее не объявленным визитом в США для обсуждения Украины.
18 октября британская газета Evening Standard, ссылаясь на заместителя главы Министерства обороны Соединённого Королевства Джеймса Гиппи, сообщила о срочной поездке Бена Уоллеса в Соединённые Штаты, ради которой британский министр обороны отменил своё выступление перед комитетом по обороне Палаты общин Великобритании.
Гиппи утверждает, что визит Уоллеса в Вашингтон для встречи с коллегами был организован из-за необходимости экстренного обсуждения вопросов безопасности относительно Украины и оказания дополнительной помощи Киеву.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Evening Standard: Бен Уоллес отправился в США для обсуждения Украины
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