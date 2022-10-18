Ушел из жизни любимый в СССР итальянец, солист группы Ricchi e Poveri Франко Гатти
2022-10-18
17:31
Ему было восемьдесят лет. В последние годы своей жизни Гатти серьезно болел, потому практически не появлялся на публике.
Певец Франко Гатти скончался сегодня в своем доме в Генуе, ему было 80 лет. Итальянский музыкант был солистом группы Ricchi e Poveri целых полвека.
Как сообщает Космополитен со ссылкой на итальянские СМИ, в последние годы Гатти серьезно болел, потому практически не появлялся на публике.
Частью любимой в СССР группы Ricchi e Poveri был 1967-го по 2016-й годы. В 2020-м - вновь вернулся в коллектив, и выступал с ним в течение года.
Пик популярности коллектива пришелся на 70-80-е годы минувшего века. Музыканты выступали на фестивалях, принимали участие и побеждали в конкурсах. В 90-х годах Ricchi e Poveri стали активно гастролировать по миру и много раз приезжали в Россию.
Музыкальная карьера звезды началась в 1963-м году. Он начинал с выступлений в барах, ресторанах, на пляжах. Его решение временно уйти из группы связано с моральным состоянием из-за потери сына, который умер из-за употребления наркотиков. У музыканта остались жена Стефания и дочь Федерика.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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