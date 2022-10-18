МЧС Кубани: число пострадавших при крушении Су-34 в Ейске выросло до 26 человек
2022-10-18
17:33
Число пострадавших после падения военного самолета Су-34 в Ейске выросло до 26 человек.
18 октября Министерство Гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края сообщили РИА Новости, что еще семь человек обратились за медицинской помощью после падения боевого самолета в Ейске, таким образом число пострадавших выросло до 26 человек ранее было известно о 19.
Вечером 17 октября российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34, взлетевший с аэродрома, упал на жилой дом в Ейске. Летчики катапультировались. Следственный комитет в качестве основной версии крушения самолета рассматривает техническую неисправность. На месте ЧП продолжают работать военные следователи, криминалисты, сотрудники судебно-экспертного центра.
Опубликовано: Елена Калиновская
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