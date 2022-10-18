Evening Standard: министр обороны Британии отправился в США с неотложным визитом

Министр обороны Британии Бен Уоллес отправился в США с неотложным визитом для обсуждения ситуации вокруг Украины.

18 октября авторитетное издание Evening Standard сообщает, что Министр обороны Британии Бен Уоллес отменил свое выступление перед Комитетом по обороне и вылетел в США для встреч на высшем уровне в Пентагоне и Белом доме для обсуждения ситуации вокруг Украины. Сообщается, что речь также пойдет о возрастающей ядерной угрозе из-за украинского кризиса.

Напомним, что в конце сентября глава минобороны Британии посетил Киев где встретился с украинским коллегой Алексеем Резниковым, чтобы обсудить военную помощь Украине. В тоже время представитель не смог ответить на вопрос о каких-то заявлениях по выделению новой военной техники Киеву.