Будет щедрым урожай: эксперты подсказали, как грамотно провести осеннюю обрезку крыжовника

К кустарнику, в зависимости от его возраста, нужен индивидуальный подход. Но за заботу он обязательно отплатит обилием ягод.

Обрезку крыжовника можно проводить после сбора урожая и до поздней осени. Лучше всего обрезать после листопада: тогда хорошо видно, какие ветви следует удалить. Но важно завершить процедуру до наступления устойчивых морозов.

Инструменты перед работой необходимо обработать: протереть перекисью водорода либо хлоргексидином.

Начать нужно с санитарной обрезки: удалить сухие и поломанные, а также слабые, тонкие, кривые ветки. И те, которые имеют признаки болезни и приметы поражения вредителями. Обязательно вырезать побеги, которые расположены очень низко либо вообще лежат на земле.

Убрать необходимо и ветви, что растут в центр куста, перекрещиваются и мешают друг другу расти. Растущие горизонтально и направленные вниз ветви следует обрезать до почки, что смотрит вертикально вверх.

После этого провести омолаживающую обрезку (ее делают раз в 6-8 лет). У крыжовника каждая ветвь дает хороший урожай 10 лет, потом урожайность снижается. При омолаживающей обрезке, росте новых веток и корневая система начинает расти. Потому у старого куста надо удалить все ветви в возрасте 7-8 лет.

Формирующую обрезку проводят с молодого куста, чтобы сформировать хорошую крону.

В первый год жизни крыжовника проводят санитарную обрезку, затем оставшиеся ветки укорачивают до 3-4-х почек.

На второй год - оставить 7-8 более крепких побегов, укоратить их до 30-35 см. Остальные - обрезать до 20 см, растущую от корня поросль, слабые и тонкие веточки вырезать до основания.

На третий год - вновь уничтожить всю прикорневую поросль. У оставшихся веток срезать от верха по 15 см. Кустарник в таком возрасте должен иметь 12-17 крепких веток самых разных возрастов.

С четвертого года куст уже считается взрослым растением, он дает максимальный урожай. С этого момента надо проводить ежегодную санитарную обрезку и вырезать прикорневую поросль. На растении оставить от 16 до 20 ветвей разных возрастов - но не старше 6 лет.