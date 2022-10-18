В Турции арестовали более 500 человек, связанных с проповедником Гюленом
2022-10-18
18:01
Турецкие власти объявили об арестах во вторник, 18 октября, более 500 человек, подозреваемых в связях с проповедником Фетхуллахом Гюленом.
Власти Турции обвиняет Гюлена в организации попытки государственного переворота в 2016 году.
«543 человека были арестованы», — заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.
Операция, проведенная в 59 из 81 турецкой провинции, была нацелена на финансовую структуру террористической организации FETO — аббревиатура, используемая Анкарой для обозначения гюленистского движения.
Подозреваемые, арестованные во вторник, обвиняются в сборе или перераспределении денег, отправленных из-за границы сторонниками проповедника, который сам базируется в Соединенных Штатах, откуда он продолжает ускользать из лап президента Турции.
Опубликовано: Тарас Медведев
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