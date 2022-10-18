Лукашенко больше двух часов разговаривал с российским философом Дугиным

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с российским философом Александром Дугиным. Их разговор продолжался больше двух часов.

Лукашенко отметил, что Беларусь - суверенное независимое государство, но предложил собеседнику не считать страну чужой, на что тот ответил утвердительно.

Александр Лукашенко пояснил, что в России не всегда правильно понимали, то происходит в Беларуси. При этом он рассчитывает, что человек такого уровня, как Дугин, видит реальную картину за цифрами.

«Нам жить вместе. Нам ни в коем случае не надо бежать в сторону друг от друга», - заявил белорусский лидер.