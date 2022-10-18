На манифестации в Париже начались столкновения между демонстрантами и полицией
2022-10-18
18:14
В Париже на манифестации профсоюзов начались столкновения между демонстрантами и полицией.
Во вторник в Париже началась многочисленная манифестация и днем произошли столкновения между демонстрантами и полицией об этом сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. Манифестанты требуют повышения зарплат и улучшений условий труда в связи с растущей стоимостью жизни во Франции. В демонстрации принимают участие тысячи человек, среди которых - работники транспорта, энергетики, торговли, образования и здравоохранения.
Сообщается, что столкновения на манифестации начались после провокации со стороны радикально настроенных молодых людей из black bloc. Они бьют витрины банков, крушат остановки, забрасывают правоохранителей стеклянными бутылками и дымовыми шашками. В связи с забастовкой движение поездов столичного метрополитена нарушено на нескольких линиях, также фиксируются сбои в работе наземного транспорта.
Опубликовано: Елена Калиновская
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Парламент Эстонии признал Россию страной-спонсором терроризма
Лукашенко встретился с идеологом «русского мира» Александром Дугиным
В Киеве взорвана ТЭЦ-6, начался пожар, в городе пропадает электричество
Антимонопольные органы Британии вынуждают Meta продать Giphy
Число погибших в результате падения самолёта Су-34 на дом в Ейске выросло до 13 человек