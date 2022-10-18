Дэниел Крейг получил такую же награду, как Джеймс Бонд из рук принцессы Анны
2022-10-18
18:20
Во вторник 54-летний британский актер стал кавалером ордена Сен-Мишель и Сен-Жорж, которой писатель Ян Флеминг удостоил своего секретного агента.
Британский актер Дэниел Крейг, который пятнадцать лет играл Джеймса Бонда в кино, получил во вторник такую же награду, как и агент 007, от принцессы Анны, сестры короля Карла III.
54-летний актер, сыгравший Джеймса Бонда в бондиане: от «Казино Рояль» (2006) до «Не время умирать» (2021), стал кавалером Ордена Святого Михаила и Святого Георгия.
«Мы ждали вас…», — написал в Твиттере в официальном аккаунте королевской семьи, напомнив одну из знаменитых реплик саги.
На фотографии в соцсети Дэниел Крейг кланяется и улыбается принцессе Анне во время церемонии в Виндзорском замке.
Опубликовано: Тарас Медведев
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