В Подмосковье не прекращаются суды по вопросу земельных участков

Арбитражным Судом города Москвы 13 октября текущего года вынесено определение по делу о признании сделок Григоряна Р.Ц. с подмосковными земельными участками недействительными.

Арбитражным Судом города Москвы 13 октября текущего года вынесено определение по делу А-40-58566/19-187-61 о признании сделок Григоряна Р.Ц. с подмосковными земельными участками недействительными.

По мнению эксперта Юрия Семёнова, заместителя Главы Представительства компании "Вэйнет", данное определение будет обжаловано. Основанием для обжалования станут многочисленные процессуальные нарушения, а также вольная, неправовая трактовка судом обстоятельств дела. Перспективы обжалования он считает очень высокими.

Следует отметить, что вопросы с недвижимостью в Подмосковье рассматриваются судами с завидной регулярностью.