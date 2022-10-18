В Подмосковье не прекращаются суды по вопросу земельных участков
2022-10-18
18:36
Арбитражным Судом города Москвы 13 октября текущего года вынесено определение по делу о признании сделок Григоряна Р.Ц. с подмосковными земельными участками недействительными.
Арбитражным Судом города Москвы 13 октября текущего года вынесено определение по делу А-40-58566/19-187-61 о признании сделок Григоряна Р.Ц. с подмосковными земельными участками недействительными.
По мнению эксперта Юрия Семёнова, заместителя Главы Представительства компании "Вэйнет", данное определение будет обжаловано. Основанием для обжалования станут многочисленные процессуальные нарушения, а также вольная, неправовая трактовка судом обстоятельств дела. Перспективы обжалования он считает очень высокими.
Следует отметить, что вопросы с недвижимостью в Подмосковье рассматриваются судами с завидной регулярностью.
Опубликовано: Василий Соколов
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