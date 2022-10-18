Британцы ждут отречения Карла III от престола из-за принцессы Дианы

В мае 2023 года состоится коронация нового монарха Великобритании Карла III. Но многие британцы считают, что править он будет недолго.

Помимо почтенного возраста Карла есть еще одна проблема. В свое время его жену принцессу Диану очень любил народ.

Практически каждый британец очень сочувствовал ей, когда всплыла информация о связи ее супруга с Камиллой Паркер-Боулс, на которой он в итоге и женился.

Из-за этого многие британцы не слишком любят и уважают нового короля. Не исключено, что все это заставит его отказаться от трона в пользу старшего сына Уильяма.