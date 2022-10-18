Британцы ждут отречения Карла III от престола из-за принцессы Дианы
2022-10-18
18:40
В мае 2023 года состоится коронация нового монарха Великобритании Карла III. Но многие британцы считают, что править он будет недолго.
Помимо почтенного возраста Карла есть еще одна проблема. В свое время его жену принцессу Диану очень любил народ.
Практически каждый британец очень сочувствовал ей, когда всплыла информация о связи ее супруга с Камиллой Паркер-Боулс, на которой он в итоге и женился.
Из-за этого многие британцы не слишком любят и уважают нового короля. Не исключено, что все это заставит его отказаться от трона в пользу старшего сына Уильяма.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Парламент Эстонии признал Россию страной-спонсором терроризма
Лукашенко встретился с идеологом «русского мира» Александром Дугиным
В Киеве взорвана ТЭЦ-6, начался пожар, в городе пропадает электричество
Антимонопольные органы Британии вынуждают Meta продать Giphy
Число погибших в результате падения самолёта Су-34 на дом в Ейске выросло до 13 человек