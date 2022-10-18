Глава Госпогранкомитета Беларуси Лаппо рассказал об опасности на границе с Украиной
2022-10-18
18:53
Глава Госпогранкомитета Беларуи Анатолий Лаппо рассказал, что на границе с Украиной складывается напряженная и опасная ситуация.
По его словам, с украинской стороны границу охраняют пограничники и добровольцы территориальной обороны. Там же присутствуют представители националистических бандформирований.
Лаппо утверждает, что многие из них не имеют шевронов или других опознавательных знаков, поэтому бывает сложно определить, к какому подразделению принадлежит солдат. Он подчеркнул, что чем больнее на границе посторонних людей, тем выше риск конфликта.
Опубликовано: Светлана Репина
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