Глава Госпогранкомитета Беларуси Лаппо рассказал об опасности на границе с Украиной

Глава Госпогранкомитета Беларуи Анатолий Лаппо рассказал, что на границе с Украиной складывается напряженная и опасная ситуация.

По его словам, с украинской стороны границу охраняют пограничники и добровольцы территориальной обороны. Там же присутствуют представители националистических бандформирований.

Лаппо утверждает, что многие из них не имеют шевронов или других опознавательных знаков, поэтому бывает сложно определить, к какому подразделению принадлежит солдат. Он подчеркнул, что чем больнее на границе посторонних людей, тем выше риск конфликта.