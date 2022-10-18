Лукашенко встретился с идеологом «русского мира» Александром Дугиным
2022-10-18
19:07
Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с российским философом и общественным деятелем Александром Дугиным.
18 октября пресс-служба президента Республики Беларусь сообщила, что Александр Лукашенко провёл встречу с идеологом «русского мира» Александром Дугиным, которая продлилась более двух часов.
В ходе беседы Дугин признал, что является «давнишним изначальным поклонником» как Беларуси, так и Лукашенко, а также отметил заслуги белорусского лидера, который не позволил «разграбить своё государство» в 1990-х благодаря своим личным качествам и «убежденной стойкости в спасении белорусского народа, белорусской государственности».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Лукашенко встретился с идеологом «русского мира» Александром Дугиным
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