Лукашенко встретился с идеологом «русского мира» Александром Дугиным

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с российским философом и общественным деятелем Александром Дугиным.

18 октября пресс-служба президента Республики Беларусь сообщила, что Александр Лукашенко провёл встречу с идеологом «русского мира» Александром Дугиным, которая продлилась более двух часов.

В ходе беседы Дугин признал, что является «давнишним изначальным поклонником» как Беларуси, так и Лукашенко, а также отметил заслуги белорусского лидера, который не позволил «разграбить своё государство» в 1990-х благодаря своим личным качествам и «убежденной стойкости в спасении белорусского народа, белорусской государственности».