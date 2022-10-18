Украинскому писателю Юрию Андруховичу вручили премию Гейне
2022-10-18
19:13
В знак солидарности с Украиной украинскому поэту, писателю и переводчику Юрию Андруховичу присуждена Премия Гейне 2022 года, сообщает администрация Дюссельдорфа, в котором учреждена эта престижная награда.
Премия в размере 50 000 евро будет вручена Андруховичу на церемонии 13 декабря, по случаю 225-летия со дня рождения Генриха Гейне, сообщили власти во вторник.
Мэр Дюссельдорфа Стефан Келлер сообщил Андруховичу о присуждении награды по телефону.
«Я польщен таким вниманием со стороны Германии», — сказал 62-летний автор, и добавляет — «Теперь я поеду на Франкфуртскую книжную ярмарку как лауреат премии Гейне».
Андрухович стал известен, в том числе, благодаря своим эссе, в которых критически и иронично описывал постсоветскую действительность Украины. Под впечатлением событий, связанных с Крымом в 2014 году он опубликовал антологию «Евромайдан. Что поставлено на карту в Украине».
Награжденный автор также перевел на украинский язык стихи Райнера Марии Рильке, прозу Роберта Вальзера и Бориса Пастернака, а также Шекспира. В 2014 году он занял должность профессора славистики и центральноевропейской литературы имени Зигфрида Унзелда в Университете имени Гумбольдта в Берлине.
Премия Гейне, присуждаемая каждые два года, названа в честь поэта Генриха Гейне (1797–1856), родившегося в Дюссельдорфе. Среди победителей Карл Цукмайер, Себастьян Хаффнер, Уолтер Йенс, Макс Фриш, Эльфрида Елинек, Амос Оз и Симона Вейл.
Опубликовано: Тарас Медведев
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