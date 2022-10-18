Десятки газовозов застряли у побережья Испании из-за избыточных мощностей

Десятки судов со сжиженным природным газом (СПГ) ждут разгрузки у берегов Испании, сообщили трейдеры.

Из-за нехватки энергоносителей из России возрос спрос на СПГ-терминалы в Испании. Эксперты предупреждают, что, если отставание не будет устранено в ближайшее время, эти суда будут искать альтернативные порты за пределами Европы для разгрузки.

По словам инсайдера, на этой неделе Испания предлагает только шесть слотов на своих терминалах, которых столько же в стране.

В опубликованном заявлении под названием «Декларация об исключительной операционной ситуации» испанский оператор газовой сети Enagas подчеркнул, что ему, возможно, придется возвращать грузы СПГ из-за избыточных мощностей.

Ожидается, что высокая загрузка продлится как минимум до первой недели ноября.