Венгрия сообщила о готовности к зиме, благодаря российскому газу
2022-10-18
19:25
Госсекретарь МИД Венгрии по вопросам двухстороннего сотрудничества Тамаш Менцер заявил, что страна полностью готова к зиме, благодаря поставкам газа из России по «Турецкому потоку».
Он отметил, что российский газ поступает в Венгрию непрерывно, а газовые хранилища страны заполнены наполовину от годового потребления.
Менцер отметил, что зимой у граждан страны не будет проблем с отоплением домов, а у предприятий - с продолжением работы.
Он также уточнил, что Россия не проиграла, а выиграла от энергетических санкций, а в Европе из-за них начался экономический и энергетический кризис.
Опубликовано: Светлана Репина
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