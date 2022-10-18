Венгрия сообщила о готовности к зиме, благодаря российскому газу

Госсекретарь МИД Венгрии по вопросам двухстороннего сотрудничества Тамаш Менцер заявил, что страна полностью готова к зиме, благодаря поставкам газа из России по «Турецкому потоку».

Он отметил, что российский газ поступает в Венгрию непрерывно, а газовые хранилища страны заполнены наполовину от годового потребления.

Менцер отметил, что зимой у граждан страны не будет проблем с отоплением домов, а у предприятий - с продолжением работы.

Он также уточнил, что Россия не проиграла, а выиграла от энергетических санкций, а в Европе из-за них начался экономический и энергетический кризис.