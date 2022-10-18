По заявлению оппозиционного лидера Польши Дональда Туска, глава правительства республики работает на Россию.

Бывший польский премьер-министр для этого объявления созвал специальную пресс-конференцию, которую целиком освятил разоблачению правящей партии Польши «Право и справедливость».

«Господин Качиньский (лидер правящей партии), призываю вас создать парламентский следственный комитет, чтобы никто не мог предположить, что мощность ПиС была сформирована российскими спецслужбами», — призвал на пресс-конференции Туск.

Он отметил при этом, что на причастность ведущих политиков ПиС к отношениям с Россией говорит тот факт, что за время правления поставки российского угля в республику выросли в два с половиной раза, с 4,9 до 13 млн тонн.

Глава оппозиционной коалиции также отметил, что Россия привела к власти ставленников ПиС после того, как его команда предложила в 2015 году построить энергетические мосты из Украины в Евросоюз.