Дональд Туск обвинил премьера Польши Моравецкого в работе на российские спецслужбы
2022-10-18
19:33
По заявлению оппозиционного лидера Польши Дональда Туска, глава правительства республики работает на Россию.
Бывший польский премьер-министр для этого объявления созвал специальную пресс-конференцию, которую целиком освятил разоблачению правящей партии Польши «Право и справедливость».
«Господин Качиньский (лидер правящей партии), призываю вас создать парламентский следственный комитет, чтобы никто не мог предположить, что мощность ПиС была сформирована российскими спецслужбами», — призвал на пресс-конференции Туск.
Он отметил при этом, что на причастность ведущих политиков ПиС к отношениям с Россией говорит тот факт, что за время правления поставки российского угля в республику выросли в два с половиной раза, с 4,9 до 13 млн тонн.
Глава оппозиционной коалиции также отметил, что Россия привела к власти ставленников ПиС после того, как его команда предложила в 2015 году построить энергетические мосты из Украины в Евросоюз.
Опубликовано: Тарас Медведев
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