Маск назвал СВО РФ на Украине «первой войной дронов»
2022-10-18
19:41
Американский миллиардер Илон Маск назвал спецоперацию «первой войной дронов» на фоне сообщений о БПЛА на Украине.
Во вторник, 18 октября 2022 года, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в своём официальном аккаунте Twitter прокомментировал опубликованную британской газетой Independent новость об активном использовании служащими Вооружённых сил РФ беспилотников в ходе СВО на Украине.
Илон Маск заявил, что подобное развитие событий означает начало «первой войны дронов», в которой превосходство на стороне российской армии, которая за девять дней смогла разрушить треть украинских электростанций.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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