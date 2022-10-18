Маск назвал СВО РФ на Украине «первой войной дронов»

Американский миллиардер Илон Маск назвал спецоперацию «первой войной дронов» на фоне сообщений о БПЛА на Украине.

Во вторник, 18 октября 2022 года, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в своём официальном аккаунте Twitter прокомментировал опубликованную британской газетой Independent новость об активном использовании служащими Вооружённых сил РФ беспилотников в ходе СВО на Украине.

Илон Маск заявил, что подобное развитие событий означает начало «первой войны дронов», в которой превосходство на стороне российской армии, которая за девять дней смогла разрушить треть украинских электростанций.