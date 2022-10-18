TAC: конфликт на Украине может привести к гражданским войнам в Европе
2022-10-18
19:45
По мнению колумниста The American Conservative Ласло Берната Веспреми, на фоне российско-украинского конфликта в Европе могут начаться гражданские войны.
Обозреватель отмечает, что риск гражданских столкновений уже этой зимой особенно велик в самых развитых европейских странах.
Веспреми уточняет, что в случае перебоев с электричеством, холода в домах, отключения мобильных сетей и проблем с поставками продовольствия реакция людей будет непредсказуемой.
Журналист подчеркивает: даже если войны в Европе этой зимой не случится, массовые гражданские протесты неизбежны.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Парламент Эстонии признал Россию страной-спонсором терроризма
Рай в остроге: почему в самую строгую тюрьму в Норвегии мечтает попасть каждый заключенный
В Киеве взорвана ТЭЦ-6, начался пожар, в городе пропадает электричество
В России снова продлили заморозку накопительной части пенсии
Число погибших в результате падения самолёта Су-34 на дом в Ейске выросло до 13 человек