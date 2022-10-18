TAC: конфликт на Украине может привести к гражданским войнам в Европе

По мнению колумниста The American Conservative Ласло Берната Веспреми, на фоне российско-украинского конфликта в Европе могут начаться гражданские войны.

Обозреватель отмечает, что риск гражданских столкновений уже этой зимой особенно велик в самых развитых европейских странах.

Веспреми уточняет, что в случае перебоев с электричеством, холода в домах, отключения мобильных сетей и проблем с поставками продовольствия реакция людей будет непредсказуемой.

Журналист подчеркивает: даже если войны в Европе этой зимой не случится, массовые гражданские протесты неизбежны.