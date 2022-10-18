В России снова продлили заморозку накопительной части пенсии
2022-10-18
19:51
Госдума России приняла законопроект, согласно которому заморозка накопительной части пенсии россиян продлевается до 2025 года.
Это значит, что сохранится тот же подход к учету страховых взносов, который действует с 2014 года.
Суть этой меры заключается в том, чтобы уменьшить денежные поступления в Пенсионный фонд из федерального бюджета.
Сейчас 6% зарплаты россиян направляется на выплату пенсий нынешним пенсионерам. В момент введения данной меры власти утверждали, что она будет временной.
Опубликовано: Светлана Репина
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