В России снова продлили заморозку накопительной части пенсии

2022-10-18

19:51

Госдума России приняла законопроект, согласно которому заморозка накопительной части пенсии россиян продлевается до 2025 года.

Это значит, что сохранится тот же подход к учету страховых взносов, который действует с 2014 года.

Суть этой меры заключается в том, чтобы уменьшить денежные поступления в Пенсионный фонд из федерального бюджета. 

Сейчас 6% зарплаты россиян направляется на выплату пенсий нынешним пенсионерам. В момент введения данной меры власти утверждали, что она будет временной.

Опубликовано: Светлана Репина







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