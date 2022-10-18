Рай в остроге: почему в самую строгую тюрьму в Норвегии мечтает попасть каждый заключенный

115 ее заключенных проживают в удобных деревянных домиках на острове, свободно передвигаются по территории и работают на огороде и производствах.

Норвегия известна своей гуманной пенитенциарной системой. А самое желанное для заключенных место, куда хотят попасть многие заключенные, — норвежский остров Бастой. Здесь находится самая райская твердыня из всех существующих ныне тюрем.

От Осло до острова Бастой добраться можно только по воде. Там есть пляжи, оборудованные теннисные площадки, и даже сауна.

В здешней тюрьме отбывают срок убийцы, насильники, наркодилеры, мошенники. Но при этом есть очередь из норвежских заключенных, которые хотят попасть сюда. Их «ресоциализируют», используя работу в лесу, на огороде, с домашними животными.

Министерство юстиции страны в 2009 году завершило 10-летний эксперимент «вольного содержания» заключенных на острове Бастой. Этот опыт был признан удачным, теперь подобные заведения могут появиться в других частях страны.

115 заключенных находятся не за решетками, а проживают в удобных деревянных домиках. Автор данного эксперимента - норвежский ученый, криминолог Нильс Кристи. Согласно его теории, у преступления есть 2 жертвы: тот, кто пострадал от него, и кто его совершил.

А преступник заслуживает не только наказания, а и перевоспитания, то есть «ресоциализации». Бастой сегодня называют «Островом свободы для заключенных». Здесь сидят самые жестокие преступники: убийцы, педофилы, насильники, крупные мошенники и наркодилеры.

Здесь отбывал срок и единственный за всю историю Норвегии серийный убийца — Арнфинн Нессет. Он был главврачом в доме престарелых и отравил ядом 20 стариков - «чтобы прекратить их мучения».

Тюремный персонал на Бастое — 70 человек, но ночью дежурят только 5-6 сотрудников. Тюремщики работают без оружия. Что касается режима, то главная обязанность каждого заключенного - труд.

У всех есть работа, где они должны трудиться с 8:30 до 15:30. Арестанты получают ежедневное жалованье в размере 10 долларов, и могут потратить заработок на покупку в местном магазине.

В каждом из коттеджей на острове живет 8 заключенных, у каждого - отдельная комната. Все могут спокойно передвигаться по территории, и рассчитывать на 18 дней отпуска в году.

Островная ферма состоит из 45 овец, 22 коров, 10 лошадей, 230 кур, 20 крольчих. Есть делянки с картофелем, овощами, малиной. Кроме сельского хозяйства, на Бастое есть рыболовство: здесь ежедневно вылавливается около 100 кг трески и пикши, налажен выпуск мебели из собственного сырья.

Заключенных подсчитывают ежедневно утром и вечером. На острове запрещается употребление наркотиков и алкоголь. Примечательно, что этот метод работает.

По статистике, 20 процентов преступников, побывавших в норвежских тюрьмах, опять попадают туда через несколько лет после освобождения. А из тех, кто отбывал срок на острове Бастой, осужденными повторно оказались лишь 16 процентов.