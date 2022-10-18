Иран дал согласие поставлять в Россию ракеты и беспилотники
2022-10-18
20:37
Иран увеличили поставки оружия для нападения России на Украину, согласившись предоставить партию ракет средней дальности и беспилотников.
Ракеты класса "земля-земля" предназначены для пополнения российской военной базы ракет, которые были использованы для систематического устранения энергетической инфраструктуры Украины в преддверии суровой зимы.
Две ракеты малой дальности способны поражать цели на расстояниях 300 км (185 миль) и 700 км (435 миль) соответственно.
Опубликовано: Силивончик Алина
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