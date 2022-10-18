Иран дал согласие поставлять в Россию ракеты и беспилотники

Иран увеличили поставки оружия для нападения России на Украину, согласившись предоставить партию ракет средней дальности и беспилотников.

Ракеты класса "земля-земля" предназначены для пополнения российской военной базы ракет, которые были использованы для систематического устранения энергетической инфраструктуры Украины в преддверии суровой зимы.

Две ракеты малой дальности способны поражать цели на расстояниях 300 км (185 миль) и 700 км (435 миль) соответственно.