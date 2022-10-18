Сальдо объявил о перемещении жителей Херсонщины на левый берег Днепра
2022-10-18
21:04
Врио губернатора Херсноской области Владимир Сальдо объявил об «организованном перемещении» жителей Херсонщины на левый берег Днепра.
18 октября временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своём официальном Telegram-канале заявил, что принял «непростое, но верное решение» о перемещении мирных жителей ряда муниципалитетов Херсонщины на левый берег Днепра.
Сальдо пояснил, что данное решение было принято учитывая высокий риск «затопления территорий в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС», что представляет собой непосредственную угрозу для проживающих в Бериславском, Белозерском, Снигирёвском и Александровском муниципалитетах Херсонской области.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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