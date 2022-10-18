Сальдо объявил о перемещении жителей Херсонщины на левый берег Днепра

Врио губернатора Херсноской области Владимир Сальдо объявил об «организованном перемещении» жителей Херсонщины на левый берег Днепра.

18 октября временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своём официальном Telegram-канале заявил, что принял «непростое, но верное решение» о перемещении мирных жителей ряда муниципалитетов Херсонщины на левый берег Днепра.

Сальдо пояснил, что данное решение было принято учитывая высокий риск «затопления территорий в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС», что представляет собой непосредственную угрозу для проживающих в Бериславском, Белозерском, Снигирёвском и Александровском муниципалитетах Херсонской области.