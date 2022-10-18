Джулия Робертс и Джордж Клуни рассказали, почему они дружат уже 22 года

Джулия Робертс и Джордж Клуни говорят, что их встреча на съемках фильма «Одиннадцать друзей Оушена» была «любовью и смехом с первого взгляда».

Клуни поясняет, что им с Джулией нравятся одни и те же вещи. Они оба любят свою работу, но не занимают ею всю свою жизнь.

Робертс тоже признает, что у них похожие взгляды на жизнь. Они были свидетелями важных событий в жизни друг друга: поиска партнеров и рождения детей.

Сейчас Клуни и Робертс представляют фильм «Билет в рай». Там они играют разведенную пару, которая объединяется, чтобы не дать дочери выйти замуж за неподходящего человека.