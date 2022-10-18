Меган Маркл рассказал об участии в шоу «Сделка или нет»

Меган Маркл в своем подкасте Archetypes поделилась воспоминаниями о съемках в телешоу «Сделка или нет».

Она рассказала, что в шоу ее ценили не за ее ум, а за что-то противоположное.

По ее словам, женщины перед эфиром выстраивались в несколько очередей на грим и получали ваучеры на автозагар.

Маркл говорит, что участницы должны были выглядеть красиво, остальное никого не интересовало. В результате она ушла из шоу.