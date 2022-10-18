Обрушение кладбища в Неаполе: десятки гробов остались висеть в воздухе
2022-10-18
21:25
По меньшей мере дюжина гробов осталась висеть в воздухе после обрушения четырехэтажного здания с погребальными нишами на старейшем кладбище Неаполя.
Местные жители обвиняют итальянское управление в плохом уходе за кладбищами в Неаполе, т.к. обрушение на кладбище Поджореале привело к обнажению по меньшей мере дюжины гробов.
Это второй подобный инцидент на этом месте в этом году.
Власти закрыли кладбище Поджореале – самое большое в Неаполе – в связи с началом расследования обрушения мраморного здания под названием "Воскресение" в районе Порта Балестриери кладбища.
Во время обрушения в понедельник днем на кладбище не было посетителей, поскольку оно было закрыто на весь день.
Опубликовано: Силивончик Алина
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