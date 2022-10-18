Обрушение кладбища в Неаполе: десятки гробов остались висеть в воздухе

По меньшей мере дюжина гробов осталась висеть в воздухе после обрушения четырехэтажного здания с погребальными нишами на старейшем кладбище Неаполя.

Местные жители обвиняют итальянское управление в плохом уходе за кладбищами в Неаполе, т.к. обрушение на кладбище Поджореале привело к обнажению по меньшей мере дюжины гробов.

Это второй подобный инцидент на этом месте в этом году.

Власти закрыли кладбище Поджореале – самое большое в Неаполе – в связи с началом расследования обрушения мраморного здания под названием "Воскресение" в районе Порта Балестриери кладбища.

Во время обрушения в понедельник днем на кладбище не было посетителей, поскольку оно было закрыто на весь день.