Эйлин Неарн: тихая затворница, которая героически противостояла гестапо во время Второй мировой войны

Случайная находка полиции после смерти Эйлин Неарн помогла раскрыть тайну ее героических поступков во время Второй мировой войны.

Сотрудники муниципалитета Торбея, обыскивая ее квартиру в поисках деталей, которые могли бы привести их к ее ближайшим родственникам, заметили медаль в коробке.

Квадратный крест на двух скрещенных мечах был не чем иным, как Военным крестом, французской наградой за доблесть, которой обычно награждали военных союзников.

Дальнейшие исследования и разоблачения среди бумаг, найденных в квартире, показали, что она была присуждена Эйлин за службу в оккупированной Франции во время Второй мировой войны. Она была тайным радистом союзников, работавшим под кодовым именем "Роза".

Несмотря на то, что Эйлин пережила тюремное заключение и пытки в нацистском концентрационном лагере, она никому не рассказала о своих героических поступках.