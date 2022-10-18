Эйлин Неарн: тихая затворница, которая героически противостояла гестапо во время Второй мировой войны
2022-10-18
21:45
Случайная находка полиции после смерти Эйлин Неарн помогла раскрыть тайну ее героических поступков во время Второй мировой войны.
Сотрудники муниципалитета Торбея, обыскивая ее квартиру в поисках деталей, которые могли бы привести их к ее ближайшим родственникам, заметили медаль в коробке.
Квадратный крест на двух скрещенных мечах был не чем иным, как Военным крестом, французской наградой за доблесть, которой обычно награждали военных союзников.
Дальнейшие исследования и разоблачения среди бумаг, найденных в квартире, показали, что она была присуждена Эйлин за службу в оккупированной Франции во время Второй мировой войны. Она была тайным радистом союзников, работавшим под кодовым именем "Роза".
Несмотря на то, что Эйлин пережила тюремное заключение и пытки в нацистском концентрационном лагере, она никому не рассказала о своих героических поступках.
Опубликовано: Силивончик Алина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Армия РФ уничтожила станцию космической связи с правительством Украины в Одесской области
Лолита стала ведущей третьего сезона шоу «Супрестар!»
Украинские телеграм-каналы: энергосистема Украины разрушена на 40%, власти запрещают говорить правду
Пентагон признал отсутствие доказательств поставок ракет Ираном в Россию
В Киеве взорвана ТЭЦ-6, начался пожар, в городе пропадает электричество