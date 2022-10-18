Суровикин заявил о готовности Киева применить запрещенные методы войны

2022-10-18

21:46

Командующий Объединенной группировкой сил в зоне СВО Сергей Суровикин предупредил о возможном нанесении ВСУ ракетного удара по плотине Каховской ГЭС.

18 октября командующий Объединенной группировкой сил в зоне проведения СВО РФ на Украине Сергей Суровикин рассказал представителям СМИ о том, что киевский режим готовится применить запрещённые методы войны на Херсонском направлении фронта.

Суровикин пояснил, что Киев планирует нанести массированные ракетные удары по платине Каховской ГЭС и городу Херсону, что приведёт не только к повреждению объектов инфраструктуры, но и к многочисленным жертвам среди мирного населения Херсонской области.

Опубликовано: Диана Мудреченко







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