Проверенный способ легко и быстро отбелить белые носки

Белые носки нельзя сразу стирать в машинке. В этом случае грязь впитается в ткань, и убрать ее уже будет невозможно.

Но есть проверенное средство. Нужно налить в таз теплую воду и растворить в ней 2 ст.л. каменной соли.

В этом растворе следует постирать носки, но не замачивать в нем. Затем носки нужно хорошо намылить стиком «БОС» и оставить на 10-15 минут.

После нужно постирать носки вручную, прополоскать их и оставить в растворе теплой воды с белизной на 2-3 минуты, а потом прополоскать и высушить.