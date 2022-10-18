Проверенный способ легко и быстро отбелить белые носки

2022-10-18

21:46

Белые носки нельзя сразу стирать в машинке. В этом случае грязь впитается в ткань, и убрать ее уже будет невозможно.

Но есть проверенное средство. Нужно налить в таз теплую воду и растворить в ней 2 ст.л. каменной соли. 

В этом растворе следует постирать носки, но не замачивать в нем. Затем носки нужно хорошо намылить стиком «БОС» и оставить на 10-15 минут.

После нужно постирать носки вручную, прополоскать их и оставить в растворе теплой воды с белизной на 2-3 минуты, а потом прополоскать и высушить.

Опубликовано: Светлана Репина







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