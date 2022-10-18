Ученые Национального института по проблемам старения обнаружили, что дневная сонливость опасна для здоровья

2022-10-18

21:54

Ученые из Национального института по проблемам старения и Университета Джона Хопкинса нашли связь между дневной сонливостью и болезнью Альцгеймера.

Исследователи провели опрос, в котором приняли участие более 3 тысяч человек. Их спрашивали о качестве ночного сна и дневной сонливости.

Затем части испытуемых сделали позитронно-эмиссионную томографию. Она выявляет наличие бляшек, которые являются признаком болезни Альцгеймера.

Оказалось, что у людей, которые жалуются на дневную сонливость, риск накопления этих бляшек был почти втрое больше.

Опубликовано: Светлана Репина







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