Ученые Национального института по проблемам старения обнаружили, что дневная сонливость опасна для здоровья

Ученые из Национального института по проблемам старения и Университета Джона Хопкинса нашли связь между дневной сонливостью и болезнью Альцгеймера.

Исследователи провели опрос, в котором приняли участие более 3 тысяч человек. Их спрашивали о качестве ночного сна и дневной сонливости.

Затем части испытуемых сделали позитронно-эмиссионную томографию. Она выявляет наличие бляшек, которые являются признаком болезни Альцгеймера.

Оказалось, что у людей, которые жалуются на дневную сонливость, риск накопления этих бляшек был почти втрое больше.