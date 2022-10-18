Ученые Национального института по проблемам старения обнаружили, что дневная сонливость опасна для здоровья
2022-10-18
21:54
Ученые из Национального института по проблемам старения и Университета Джона Хопкинса нашли связь между дневной сонливостью и болезнью Альцгеймера.
Исследователи провели опрос, в котором приняли участие более 3 тысяч человек. Их спрашивали о качестве ночного сна и дневной сонливости.
Затем части испытуемых сделали позитронно-эмиссионную томографию. Она выявляет наличие бляшек, которые являются признаком болезни Альцгеймера.
Оказалось, что у людей, которые жалуются на дневную сонливость, риск накопления этих бляшек был почти втрое больше.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Армия РФ уничтожила станцию космической связи с правительством Украины в Одесской области
Лолита стала ведущей третьего сезона шоу «Супрестар!»
Украинские телеграм-каналы: энергосистема Украины разрушена на 40%, власти запрещают говорить правду
Пентагон признал отсутствие доказательств поставок ракет Ираном в Россию
В Киеве взорвана ТЭЦ-6, начался пожар, в городе пропадает электричество