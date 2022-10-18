Кубинский ракетный кризис: тринадцать дней, в течение которых мир затаил дыхание
2022-10-18
22:04
История Кубинского ракетного кризиса, случившаяся 60 лет назад, показывает, насколько близко мы были к уничтожению, а украинские события вернули нас на грань катастрофы.
Наблюдая в бинокль за Черным морем со своей дачи недалеко от грузинского прибрежного города Гагра, советский премьер Никита Хрущев любил возмущаться присутствием американских ракет с ядерными боеголовками в соседней Турции.
Однако весной 1962 года этот гнев вдохновил на рискованную стратегию, которая имела катастрофические последствия для всего мира.
“Что, если мы бросим ежа в штаны дяде Сэму?”, подразумевая под этим секретное размещение ядерных ракет на Кубе, коммунистическом союзнике России.
На следующий день президенту США Джону Кеннеди была передана новость: Советский Союз тайно разместил ядерные ракеты всего в 90 милях от побережья Флориды.
Это было началом Кубинского ракетного кризиса, напряженной 13-дневной конфронтации, которая ознаменовала, мрачный момент холодной войны и приблизила мир к ядерному армагеддону.
Опубликовано: Силивончик Алина
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