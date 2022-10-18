Специалист по здоровому питанию рассказал о причинах прибавки в весе зимой
2022-10-18
22:11
Своим мнением поделилась нутрициолог Анна Макарова, член Высшего экспертного совета кафедры "Долголетие и качество жизни" Академии социальный технологий.
С приходом холодов в рационе людей преобладают калорийные продукты, притягивает жирная, мучная, сладкая пища. Это неслучайно.
По мнению специалиста, первая причина связана как раз с понижением температуры.
Человеку нужно тратить больше энергии для согревания, поэтому и пищевые запросы меняются в сторону более калорийных.
Во-вторых, осенью и зимой не хватает света, влияющего на позитивный настрой. Люди "заедают" хандру, балуют себя сладостями, вкусной выпечкой.
Третья причина появления лишних килограммов - малоподвижный образ жизни. Зимний холод заставляет людей отказаться от частых прогулок, двигательная активность в целом снижается.
Хочется лежать на диване под пледом, согреваясь чаем или кофе. И конечно, здесь не обходится без сладкого десерта.
Избежать округления талии можно, если следить за сбалансированным питанием и не забывать о дозированных нагрузках.
Анна Макарова:
«Не волнуйтесь, если пара килограммов все же наберется в зимний период. Это абсолютная норма. Больше двигайтесь — не исключайте прогулки на свежем воздухе, одевшись по погоде, поднимайтесь по лестницам вместо поездок на лифте, выбирайте возвращение с работы домой пешком вместо пары остановок на транспорте, следите за питанием, и тогда с наступлением тепла вес легко придет в норму»
Кстати, десертом побаловать себя можно для поднятия настроения, но лакомство не должно превышать 100-150 ккал.
Опубликовано: Храмова Оксана
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