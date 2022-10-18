Суровикин: «Киев готовит массированный ракетный удар по плотине Каховской ГЭС»

Командующий группировкой сил в зоне спецоперации генерал армии Сергей Суровикин заявил, что российская сторона располагает данными о подготовке Киева к ракетному удару по Каховской ГЭС.

В интервью телеканалу «Россия 24» Суровикин рассказал, что речь идет о массивном ракетно-артиллерийском ударе по городу без разбора целей.

Он отметил, что при нанесении украинскими военными такого удара может быт разрушена инфраструктура крупного промышленного центра, не исключены жертвы среди гражданских.

По словам Суровикина, руководство НАТО требует от Киева активного наступления на Каховском направлении, вне зависимости от жертв среди украинских военных и мирного населения.