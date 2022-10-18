Игорь Стрелков-Гиркин подтвердил своё участие в спецоперации на Украине

2022-10-18

22:17

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков-Гиркин заявил, что находится «в действующей армии».

18 октября бывший министр обороны Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков-Гиркин официально подтвердил своё фактическое участие в специальной военной операции Российской Федерации на Украине.

После многочисленных споров пользователей в Интернете, Стрелков-Гиркин рассказал в своём Telegram-канале, что с 14 октября этого года находится в составе «в действующей армии», однако других подробностей о своём участии в СВО РФ на Украине не сообщил.

Опубликовано: Диана Мудреченко







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