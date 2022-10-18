Прибыль производителя Javelin и HIMARS Lockheed Martin выросла в три раза
2022-10-18
22:38
С июля по сентябрь чиста прибыль Lockheed Martin выросла до 1,8 млрд долларов с прошлогодних 614 млн долларов. Компания производит Javelin и HIMARS, которые поставляются на Украину.
Исполнительный директор Lockheed Martin Джим Тайклет рссказал, что компания планирует увеличить производство обоих видов вооружений.
Он уточнил, что Lockheed Martin инвестирует в мощности для создания оружия, необходимого для защиты США и их союзников.
Речь идет о наращивании производства F-35, ПЗРК Javelin и РСЗО HIMARS.
Опубликовано: Светлана Репина
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