Прибыль производителя Javelin и HIMARS Lockheed Martin выросла в три раза

2022-10-18

22:38

С июля по сентябрь чиста прибыль Lockheed Martin выросла до 1,8 млрд долларов с прошлогодних 614 млн долларов. Компания производит Javelin и HIMARS, которые поставляются на Украину.

Исполнительный директор Lockheed Martin Джим Тайклет рссказал, что компания планирует увеличить производство обоих видов вооружений.

Он уточнил, что Lockheed Martin инвестирует в мощности для создания оружия, необходимого для защиты США и их союзников.

Речь идет о наращивании производства F-35, ПЗРК Javelin и РСЗО HIMARS.

Опубликовано: Светлана Репина







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