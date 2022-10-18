Соседов назвал причины того, почему гастрольный тур Лорак по Германии сорвался
2022-10-18
22:43
Музыкальный критик Сергей Соседов убеждён, что европейцам не за что ходить на концерты, так как они живут очень бедно.
Критик Сергей Соседов утверждает, что причина срывов концертов в Германии не в самой Ани Лорак, а в финансах европейцев.
Концерты многие артисты перенесли на следующий год, так как не все фанаты могут позволить себе приобрести билеты.
Сообщалось, что соотечественники певицы стали требовать отмены концертов Ани Лорак за границей.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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