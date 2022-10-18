Китай привлекает бывших военных летчиков из Великобритании хорошими зарплатами

Министерство обороны Великобритании заявило, что Китай активно привлекает бывших британских летчиков-истребителей.

По данным ведомства, в настоящее время около 30таких летчиков работают инструкторами в китайской армии, что в Великобритании считают угрозой.

Государственный министр британских вооруженных сил Джеймс Хиппи заявил, что пилоты должны прекратить такую деятельность.

Хиппи отметил, что Великобритания планирует принять закон, который запретить бывшим военным летчикам работать инструкторами в других странах.