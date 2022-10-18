МИД: Россия не угрожала Украине ядерным оружием
2022-10-18
22:55
Заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями российского МИД Константин Воронцов заявил, что Россияне угрожала Украине ядерным оружием и не делает этого сейчас.
Выступая на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, Воронцов сказал, что заявления украинской стороны вызывают серьезную озабоченность.
Он пояснил, что речь идет о предложениях Киева по пересмотру безъядерного статуса Украины. По словам дипломата, это будет попыткой заполучить ядерное оружие в нарушение договора о нераспространении.
Воронцов отметил, что с учетом предложений Украины в адрес стран НАТО нанести превентивные ядерные удары по России это недопустимо.
Опубликовано: Светлана Репина
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