Орбакайте, которую Моисеев называл дочерью, посетила могилу артиста

Кристина Орбакайте, которую связывали тёплые отношения с покойным Борисом Моисеевым, посетила могилу знаменитости.

Известная исполнительница Кристина Орбакайте была на могиле своего коллеги и друга Бориса Моисеева, о чём она опубликовала видео в соцсетях. Об этом сообщает портал "Monavista Daily".

Кладбище певица посетила 18 октября. Орбакайте возложила цветы и немного провела в мыслях над захоронением.

Могила артиста ухожена, а на ней множество букетов.

Моисеев считал Орбакайте дочерью, а она не пришла на похороны знаменитости.