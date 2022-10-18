Орбакайте, которую Моисеев называл дочерью, посетила могилу артиста
2022-10-18
22:55
Кристина Орбакайте, которую связывали тёплые отношения с покойным Борисом Моисеевым, посетила могилу знаменитости.
Известная исполнительница Кристина Орбакайте была на могиле своего коллеги и друга Бориса Моисеева, о чём она опубликовала видео в соцсетях. Об этом сообщает портал "Monavista Daily".
Кладбище певица посетила 18 октября. Орбакайте возложила цветы и немного провела в мыслях над захоронением.
Могила артиста ухожена, а на ней множество букетов.
Моисеев считал Орбакайте дочерью, а она не пришла на похороны знаменитости.
Опубликовано: Наталья Гончарова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Армия РФ уничтожила станцию космической связи с правительством Украины в Одесской области
The Guardian: BBC тайно готовится к отключению электричества, газа и мобильной связи зимой
Украинские телеграм-каналы: энергосистема Украины разрушена на 40%, власти запрещают говорить правду
Беларусь и еще семь стран призвали ООН решить вопрос с биооружием на Украине в США
В Киеве взорвана ТЭЦ-6, начался пожар, в городе пропадает электричество