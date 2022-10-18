Орбакайте, которую Моисеев называл дочерью, посетила могилу артиста

2022-10-18

22:55

Кристина Орбакайте, которую связывали тёплые отношения с покойным Борисом Моисеевым, посетила могилу знаменитости.

Известная исполнительница Кристина Орбакайте была на могиле своего коллеги и друга Бориса Моисеева, о чём она опубликовала видео в соцсетях. Об этом сообщает портал "Monavista Daily".

Кладбище певица посетила 18 октября. Орбакайте возложила цветы и немного провела в мыслях над захоронением.

Могила артиста ухожена, а на ней множество букетов.

Моисеев считал Орбакайте дочерью, а она не пришла на похороны знаменитости.

Опубликовано: Наталья Гончарова







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