Берлускони рассказал, как Путин прислал ему 20 бутылок водки и милое письмо
2022-10-18
23:01
Итальянский политик Сильвио Берлускони рассказал, что ему удалось восстановить отношения с Владимиром Путиным.
По словам Берлускони, Путин прислал ему на день рождения 20 бутылок водки и «милое письмо».
Итальянец ответил не менее милым письмом и бутылками Ламбруско.
Сильвио Берлускони заявил, что Путин - миролюбивый и здравомыслящий человек. Он также отметил, что в случае вступления Украины в НАТО начнется третья мировая война.
Опубликовано: Светлана Репина
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