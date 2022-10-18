Берлускони рассказал, как Путин прислал ему 20 бутылок водки и милое письмо

2022-10-18

23:01

Итальянский политик Сильвио Берлускони рассказал, что ему удалось восстановить отношения с Владимиром Путиным.

По словам Берлускони, Путин прислал ему на день рождения 20 бутылок водки и «милое письмо». 

Итальянец ответил не менее милым письмом и бутылками Ламбруско.

Сильвио Берлускони заявил, что Путин - миролюбивый и здравомыслящий человек. Он также отметил, что в случае вступления Украины в НАТО начнется третья мировая война.

Опубликовано: Светлана Репина







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