Манучаров напомнил Слепакову о 10 000 000 ежемесячно, которые тот получал в России

Вячеслав Манучаров напомнил Семёну Слепакову, уехавшему в Израиль, какие огромные деньги он зарабатывал в РФ.

Актёр Вячеслав Манучаров опубликовал в своём Телеграм-канале пост, посвящённый юмористу Семёну Слепакову, который перебрался в Израиль.

Манучаров напомнил коллеге, сколько денег ему давало государство на реализацию проектов.

Артист утверждает, что годовой доход комика составлял 120 000 000 российских рублей. Дополнительно правительство выделило Семёну 200 000 000 для проекта, который так и не был запущен.